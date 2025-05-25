Deve kuşunu trafikte gören vatandaşın şaşkınlığı gülümsetti | Video
Hatay'da çiftlikten kaçarak karayoluna çıkan deve kuşunu fark eden vatandaşın kayıt aldığı anlarda 'abov' diyerek şaşkınlığı dile getirdiği anlar gülümsetti.
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