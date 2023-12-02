Dijital platformlar için telif yasası hazırlığı! | Video
Dijital platformlar için telif yasası hazırlığı başladı. Yasa teklifi geçerse şirketler telif ödeyecek...
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