Dilan Polat Engin Polat soruşturmasında son dakika: Ankara'ya uzandı!
Gözaltındaki Dilan ve Engin Polat soruşturması kapsamında Ankara’da dört kişi gözaltına alındı. Gözaltı sayısı 24’e yükseldi.
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