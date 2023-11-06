Video Yaşam Dilan Polat ve Engin Polat çiftinin araçları yediemin otoparkında | Video
Dilan Polat ve Engin Polat çiftinin araçları yediemin otoparkında | Video

Dilan Polat ve Engin Polat çiftinin araçları yediemin otoparkında | Video

06.11.2023 | 12:33

Dilan Polat ve Engin Polat çiftine yapılan operasyon kapsamında el konulan araçlar Zeytinburnu'ndaki yediemin otoparkında görüntülendi.

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Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca, haklarında "Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi, Vergi Usul Kanunu ile Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi kanunlarına muhalefet" suçlarından soruşturma başlatılan Engin ve Dilan Polat çifti, Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından yapılan operasyonla gözaltına alınmıştı. Engin ve Dilan Polat çiftinin de aralarında bulunduğu 18 şüpheliden 12'si tutuklanarak Silivri'deki Marmara Kapalı Ceza ve İnfaz Kurumu'na gönderildi. Polat çifinin el konulan 9 aracı ise yediemin otoparkına çekildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri operasyon kapsamında Polat çiftinin ev ve işyerlerinde bulunan 14 araca el koymuştu. El konulan araçlar çekicilerle İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nün Vatan Caddesi yerleşkesine getirilerek burada sergilenmişti. Emniyette sergilenen araçlar daha sonra otoparka çekildi. Polat ailesine ait 9 araç yediemin otoparkında görüntülendi.

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