Dilan Polat ve Engin Polat soruşturmasında flaş gelişme | Video 08.11.2023 | 12:23 Dilan Polat ve Engin Polat soruşturmasında, mahkeme tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakılan 4 kişi için, savcılık tarafından yapılan itiraz mahkemece reddedildi. VİDEO DEVAM EDİYOR

Kara para aklama, belgede sahtecilik, suç işlemek maksadıyla örgüt kurmak ve vergi kanununa muhalefet suçlarından başlatılan soruşturma çerçevesinde geçtiğimiz Cumartesi günü adliyeye sevk edilen Dilan Polat ve Engin Polat'ın da aralarında bulunduğu şüpheliler tutuklanırken, Gürsel Yılmaz, Yeşim Altınkalem Dalkıran, Beyzanur Gün, Ceydanur Gün adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı. Mahkemenin adli kontrol şartıyla serbest bıraktığı 4 şüpheli için savcılık itiraz etti. Sulh Ceza Hakimliği, savcılık tarafından yapılan itirazı reddetti.