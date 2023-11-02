Dilan Polat ve Engin Polat'ın arabaları Emniyet'e çekildi | Video 02.11.2023 | 14:31 Dilan Polat ve Engin Polat çiftine yapılan operasyonun ardından, çiftin ev ve iş yerlerindeki araçları çekicilere yüklenerek İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne götürülüyor. VİDEO DEVAM EDİYOR

Suç işlemek maksadıyla örgüt kurmak, kara para aklamak ve vergi kanununa muhalefet suçlarıyla haklarında yakalama kararı çıkarılan Dilan Polat-Engin Polat çiftine yönelik yapılan operasyonda 17 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin eminyetteki işlemleri devam ederken, Polat çiftinin evinde ve iş yerlerindeki araçlar çekicilere yüklenerek sergilenmek üzere Vatan Caddesi'ndeki İstanbul Emniyet Müdürlüğü yerleşkesine götürülüyor.