Video Yaşam Dilan Polat ve Engin Polat'ın cezaevleri ayrıldı | Video
Dilan Polat ve Engin Polat'ın cezaevleri ayrıldı | Video

Dilan Polat ve Engin Polat'ın cezaevleri ayrıldı | Video

16.11.2023 | 15:11

"Suç işlemek amacıyla örgüt kurma-çıkar amaçlı suç örgütü" suçlarından tutuklanarak Silivri'deki Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna getirilen Engin Polat ve babası Sezgin Polat, Çorlu’daki cezaevine nakledildi.

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5 Kasım'da Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna "suç işlemek amacıyla örgüt kurma-çıkar amaçlı suç örgütü" suçlarından tutuklanarak getirilen Engin Polat, Sezgin Polat, Ahmet Gün, Can Polat , Halit Polat, Can Doğu, Metin Yılmaz, Alper Kürşat Polat ve Zekayi Tepe isimli tutuklulardan; Alper Kürşat Polat ve Zekayi Tepe'nin Kocaeli Kapalı Ceza İnfaz kurumuna, tutuklular Engin Polat ve Sezgin Polat'ın Çorlu Yüksek Güvenlikli Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna, Can Polat ve Halit Polat, Can Doğu ve Metin Yılmaz'ın Tekirdağ Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna sevk edildikleri öğrenildi.
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