Dilan Polat ve Engin Polat'ın cezaevleri ayrıldı | Video
"Suç işlemek amacıyla örgüt kurma-çıkar amaçlı suç örgütü" suçlarından tutuklanarak Silivri'deki Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna getirilen Engin Polat ve babası Sezgin Polat, Çorlu’daki cezaevine nakledildi.
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