Dilan Polat ve Engin Polat’ın emniyetteki ifadeleri ortaya çıktı! Ağlayarak anlattı: Aylık gelirim… | Video
Engin Polat ve eşi Dilan Polat’a yönelik yürütülen soruşturmada çiftin emniyette polise verdiği ilk ifadelerine ulaşıldı. Dilan Polat'ın sorgu boyunca ağlayarak ifade verdiği öğrenilirken çift, aylık gelirlerinin 150 bin 200 bin arasında olduğunu söyledi. Engin Polat ise üzerlerine atılı tüm suçlamaları reddetti.
Başlatılan soruşturma kapsamında mal varlıklarına el konulan şüphelilerin kilit isimlerinden Dilan ve Engin Polat çiftinin ifadelerine ulaşıldı. Dilan Polat'a şirketlerle ilgili yöneltilen sorulara çelişkili ifadeler verdiği öğrenildi. Dilan Polat sorgu boyunca ağladığı bilgisine ulaşılırken ikamet değişikliğiyle ilgili soruya "Çocukların okulu için yaptık" dediği ancak söylenilenin asılsız olduğu öğrenildi. Çelişkili ifadeler veren Polat çifti, aylık gelir sorusuna 150 bin 200 bin lira geliri olduğunu ifade ederken, Engin Polat üzerlerine atılı tüm suçlamaları reddetti.
Savcılığa sevk edildiler
Dün akşam saat 17.20'de ifade alma işlemleri başlayan Dilan Polat ve Engin Polat çiftinin işlemleri saat 23.45'de tamamlandı. 4 gün süren emniyetteki işlemlerinin ardından Dilan Polat ve Engin Polat'ında aralarında bulunduğu 24 şüpheliden 18'i Anadolu Adalet Saray'ına getirildi. Diğer 6 şüphelinin ise emniyetteki işlemleri devam ediyor.
Savcılık ifadesine başlandı
İfade işlemleri için Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu'na sevk edilen Dilan Polat'ın savcılık ifadesine başlandı. İfadeler üç Cumhuriyet Savcısı tarafından alınıyor.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
06:30
04:14
00:54
00:31
Seyir halindeki yolcu otobüsü alev alev yandı o anlar kamerada | Video 04.11.2023 | 10:23
01:10
Adana'da 63 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirildi | Video 04.11.2023 | 10:25
02:46
Denizli'de "Çengel" operasyonu: 215 gözaltı | Video 04.11.2023 | 10:07
00:46
00:27
05:09
Arnavutköy'de sis manzarası böyle görüntülendi | Video 04.11.2023 | 09:19
00:49
Bursa'da zincirleme kaza: 3 yaralı | Video 04.11.2023 | 08:52
01:17
01:26
01:23
03:36
Kayseri'de cinayet: Kocasını göğsünden bıçaklayarak öldürdü | Video 04.11.2023 | 08:52
26:33
Son dakika: Gazze sınırında gazetecilerin yanına roket düştü | Video 03.11.2023 | 19:37
02:13
Samsun'da Roma ve Helenistik dönemlere ait yerleşke bulundu | Video 03.11.2023 | 16:09
00:47
00:26
Kamyonet bisikletliyi böyle altına aldı | Video 03.11.2023 | 16:09
00:24
02:55
Adana’da dehşet! Boşandığı eşini eve kilitleyip evi yaktı | Video 03.11.2023 | 14:53