Dilan Polat ve Engin Polat’ın emniyetteki ifadeleri ortaya çıktı! Ağlayarak anlattı: Aylık gelirim… | Video 04.11.2023 | 11:01 Engin Polat ve eşi Dilan Polat’a yönelik yürütülen soruşturmada çiftin emniyette polise verdiği ilk ifadelerine ulaşıldı. Dilan Polat'ın sorgu boyunca ağlayarak ifade verdiği öğrenilirken çift, aylık gelirlerinin 150 bin 200 bin arasında olduğunu söyledi. Engin Polat ise üzerlerine atılı tüm suçlamaları reddetti. VİDEO DEVAM EDİYOR

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca, Engin Polat ve eşi Dilan Polat'ın da aralarında olduğu şüphelilerle ilgili 'suç gelirlerinin aklanmasının önlenmesi, vergi usul kanunu ile futbol ve diğer spor müsabakalarında bahis ve şans oyunları düzenlenmesi kanunlarına muhalefet' suçlarından soruşturma başlatılmıştı. Söz konusu soruşturma çerçevesinde çalışma başlatan İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, haklarında yakalama kararı bulunan 34 şüphelinin 24'ünü gözaltına almıştı.Başlatılan soruşturma kapsamında mal varlıklarına el konulan şüphelilerin kilit isimlerinden Dilan ve Engin Polat çiftinin ifadelerine ulaşıldı. Dilan Polat'a şirketlerle ilgili yöneltilen sorulara çelişkili ifadeler verdiği öğrenildi. Dilan Polat sorgu boyunca ağladığı bilgisine ulaşılırken ikamet değişikliğiyle ilgili soruya "Çocukların okulu için yaptık" dediği ancak söylenilenin asılsız olduğu öğrenildi. Çelişkili ifadeler veren Polat çifti, aylık gelir sorusuna 150 bin 200 bin lira geliri olduğunu ifade ederken, Engin Polat üzerlerine atılı tüm suçlamaları reddetti.Dün akşam saat 17.20'de ifade alma işlemleri başlayan Dilan Polat ve Engin Polat çiftinin işlemleri saat 23.45'de tamamlandı. 4 gün süren emniyetteki işlemlerinin ardından Dilan Polat ve Engin Polat'ında aralarında bulunduğu 24 şüpheliden 18'i Anadolu Adalet Saray'ına getirildi. Diğer 6 şüphelinin ise emniyetteki işlemleri devam ediyor.İfade işlemleri için Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu'na sevk edilen Dilan Polat'ın savcılık ifadesine başlandı. İfadeler üç Cumhuriyet Savcısı tarafından alınıyor.