Dinamitle patlatılan bina vatandaşların meraklı bakışları arasında yerle bir oldu | Video 09.10.2023 | 12:32 Depremin vurduğu Hatay’da dinamitle patlatılarak yıkılan 7 katlı bina, vatandaşların meraklı bakışları arasında yerle bir oldu. VİDEO DEVAM EDİYOR

Kahramanmaraş merkezli depremlerin büyük yıkım yaptığı Hatay'ın Hassa ilçesinde ağır hasarlı binaların yıkım ve enkaz kaldırma çalışmaları sürüyor. Enkaza dönen kentte yıkım işlemlerini hızlandırmak için kullanılan dinamitle patlatma yöntemi de ekiplerin oldukça işine yarıyor. Girne Mahallesi'nde bulunan 7 katlı bina da dinamitle patlatma yöntemiyle kontrollü olarak yıkıldı. Yıkım sorunsuz olarak tamamlanırken, meraklı vatandaşlar bu anları heyecan içerisinde izledi.