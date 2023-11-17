Direğe çarpan otomobil tarlaya uçtu: Baba ve oğlu yaralandı | Video 17.11.2023 | 14:01 Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen kazada direğe çarpan otomobil tarlaya uçtu; baba ve oğlu yaralandı. VİDEO DEVAM EDİYOR

Kaza saat 11.00 sıralarında Mahmudiye mahallesi Dağyolu sokak üzerinde meydana geldi. Deydinler Mahallesinden İnegöl istikametine seyir halinde olan sürücü Adnan K.(47) yönetimindeki otomobil direksiyon hakimiyetinin kaybolması sonucu direğe çarptı. Takla atan araç tarlaya uçarak ters döndü. Yaralanan Adnan K. ile araçta bulunan oğlu İsmail K.(17) haber verilmesi üzerine kaza yerine gelen 112 Acil Servis Ambulansında görevli sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesi Acil Servisine götürülerek tedavi altına alındı.Kazayla alakalı soruşturma başlatıldı.