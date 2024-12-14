Direksiyon başında kalp krizi geçirdi traktörün altında kaldı | Video
Adana'da direksiyon başında kalp krizi geçiren sürücü kanala düşen traktörün altında kalarak hayatını kaybetti. Olay anbean güvenlik kamerasına yansıdı.
Çevredeki vatandaşların durumu fark etmesiyle hemen sağlık ve jandarma ekiplerine haber verildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Şimşir'in yaşamını yitirdiğini tespit etti.
Olay güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.
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