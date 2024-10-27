Video Yaşam Diş teknikeri ayrılma aşamasındaki diş doktoru eşini silahla öldürdü | Video
Diş teknikeri ayrılma aşamasındaki diş doktoru eşini silahla öldürdü | Video

Diş teknikeri ayrılma aşamasındaki diş doktoru eşini silahla öldürdü | Video

27.10.2024 | 15:03

Bursa’da ayrılma aşamasındaki diş doktoru eşini silahla vurarak öldüren diş teknisyeni koca, polis tarafından yakalandı.

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Olay, merkez Bağlarbaşı Mahallesi Yalman Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, diş teknikeri A.Ç. ayrılma aşamasında olduğu öne sürülen eşi diş doktoru Yasemin Çetin'in evinin önüne gitti. Çift burada tartışmaya başlarken A.Ç. yanında bulundurduğu tabanca ile ateş açtı. Kurşunların hedefi olan Yasemin Çetin ağır yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri ağır yaralanan Çetin'e yaptığı ilk müdahalesinin ardından Çekirge Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Çetin hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılmayarak hayatını kaybetti. Olay yerinden kaçan A.Ç., Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından yakalandı.

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