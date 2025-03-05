Diyarbakır KOM ekipleri bir ayda çok sayıda kaçak ürün ele geçirdi: 37 tutuklama | Video
Diyarbakır’da Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce Şubat ayında yapılan çalışmalarda çok sayıda kaçak ürün ele geçirilirken, 37 şahıs tutuklandı.
Bu kapsamda, 136 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı. 67'si şubeden ve adli makamlarca serbest bırakıldı. Şahıslardan 32'si adli kontrol şartı ile serbest bırakılırken 37 kişi ise tutuklandı.
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