Diyarbakır merkezli uyuşturucu operasyonlarında 46 tutuklama | Video 07.10.2023 | 09:49 Diyarbakır merkezli 3 ilde 7 aylık çalışma sonrası 99 şüpheliye yönelik düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 59 şüphelinden 46’sı tutuklandı. VİDEO DEVAM EDİYOR

Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, kent genelinde uyuşturucu madde ticareti yapan "torbacı" tabir edilen sokak satıcılarına yönelik yaklaşık 7 ay süren bir çalışma yürüttü.3 Ekim'de "Diyarbakır'ın huzuru bizim gururumuzdur" mottosu ile operasyon gerçekleştirildi. Diyarbakır, Hakkari ve İstanbul'da toplam 84 adrese baskın yapıldı.Gözaltına alınan 59 şüpheliden 5'i ifadesinin ardından, 8 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, 46 şüphelisi ise tutuklandı.