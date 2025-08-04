Diyarbakır'da 12 kişinin yaralandığı silahlı kavganın görüntüleri ortaya çıktı | Video
Diyarbakır'ın merkez Bağlar ilçesinde 12 kişinin yaralandığı silahlı kavgada facianın eşiğinden dönülmüş. Kurşunlar tüp dolu isabet ederken, olaya ilişkin 9 kişi gözaltına alındı.
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