Diyarbakır'da 12 kişinin yaralandığı silahlı kavganın görüntüleri ortaya çıktı | Video 04.08.2025 | 12:19 Diyarbakır'ın merkez Bağlar ilçesinde 12 kişinin yaralandığı silahlı kavgada facianın eşiğinden dönülmüş. Kurşunlar tüp dolu isabet ederken, olaya ilişkin 9 kişi gözaltına alındı. VİDEO DEVAM EDİYOR

Yeniköy Mahallesi'ndeki bir kahvehanede, dün akşam iki grup arasında henüz belirlenemeyen nedenle başlayan tartışma silahlı kavgaya dönüşmesiyle 12 kişi yaralanmıştı. Yaralılar, ihbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahaleleri yapıldıktan sonra kentteki hastanelere sevk edilmişti. Silahlı kavgada, facianın eşiğinden dönüldüğü ortaya çıktı. Kurşunlar, iki otomobile isabet etmesi yanı sıra, tüp dolu dükkana da isabet ettiği görüntülendi. Olaya ilişkin şu ana kadar 9 kişi gözaltına alındı.