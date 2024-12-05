Diyarbakır’da 1300 şişe kaçak alkollü içecek ele geçirildi | Video
Diyarbakır’da son bir haftada yapılan çalışmalarda 1300 şişe kaçak alkollü içecek ele geçirildi, 22 şüpheliye işlem yapıldı.
Bu çalışmalarda, 120 adet iş yeri denetlenerek yapılan aramalar neticesinde toplamda 1300 şişe alkollü içki tespit edilerek el konuldu. Olayla ilgili 22 şüpheliye işlem yapıldı.
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