Diyarbakır’da 2 kişinin yaralandığı silahlı kavga kamerada | Video 04.05.2025 | 12:16 Diyarbakır’da, iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaralandı. Kavga, cep telefonuyla görüntülendi. VİDEO DEVAM EDİYOR

Olay, saat 04.00 sıralarında Yenişehir ilçesi Yenişehir Mahallesi Ali Emiri 5'inci Sokak'ta bir alkollü eğlence mekanının önünde meydana geldi. İki grup arasında alacak meselesi nedeniyle çıkan tartışma, silahlı kavgaya dönüştü. Kavgada 2 kişi tabancalardan çıkan kurşunlarla yaralandı. İhbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.

Kavga, çevredekiler tarafından cep telefonuyla görüntülendi. Görüntülerde tarafların birbirine bağırıp hakaret ederek tabancalarla ateş ettikleri, ardından polis ekiplerinin olay yerine geldiği görüldü.

Polis, olaya karışan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.