Diyarbakır’da adliyeye sevk edilen 132 kişi tutuklandı | Video 02.11.2023 | 14:04 Diyarbakır’da ekim ayında polis ekiplerinin yaptığı çalışmalar çerçevesinde çok sayıda silah ele geçirildi, gözaltına alınan 213 şüpheliden 132’si tutuklandı. VİDEO DEVAM EDİYOR

Diyarbakır İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri ve ilçe emniyet birimlerince ekim ayında düzenlenen operasyonlarda 213 şüpheli gözaltına alındı.



Operasyonlarda, 2 uzun namlulu AK-47 tüfek, 231 ruhsatsız tabanca, 27 av tüfeği, 26 kurusıkı ve 2 bin 531 fişek ele geçirildi.



Gözaltına alınan şüphelilerden 132'si sevk edildikleri adli makamlarca tutuklandı.



