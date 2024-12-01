Video Yaşam Diyarbakır’da dehşet! Zihinsel engelli şahıs 2 kardeşini öldürüp babasını ağır yaraladı | Video
Diyarbakır’da dehşet! Zihinsel engelli şahıs 2 kardeşini öldürüp babasını ağır yaraladı | Video

Diyarbakır’da dehşet! Zihinsel engelli şahıs 2 kardeşini öldürüp babasını ağır yaraladı | Video

01.12.2024 | 16:24

Diyarbakır’ın Lice ilçesinde zihinsel engelli şahıs, 2 kardeşini silahla öldürüp, babasını ağır yaraladı.

VİDEO DEVAM EDİYOR
Edinilen bilgilere göre, ilçenin kırsal Baharlar Mahallesi'nde zihinsel engelli olduğu öğrenilen Mehmet Akdemir, silahla kardeşleri Veysi, Abdurrahman ve babası İhsan Akdemir'e ateş etti. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri, olay yerinde yaptığı kontrollerde iki kardeşin hayatını kaybettiğini, babanın ise yaralandığını belirledi. Cenazeler adli tıp kurumuna, yaralı hastaneye sevk edildi. Olayla ilgili inceleme sürüyor.
Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Diyarbakır’da dehşet! Zihinsel engelli şahıs 2 kardeşini öldürüp babasını ağır yaraladı | Video 00:45
Diyarbakır’da dehşet! Zihinsel engelli şahıs 2 kardeşini öldürüp babasını ağır yaraladı | Video 01.12.2024 | 16:24
Kuşadası’nda kar maskeli soyguncular güpegündüz ev soymaya kalktı | Video 05:24
Kuşadası'nda kar maskeli soyguncular güpegündüz ev soymaya kalktı | Video 01.12.2024 | 15:35
Çıkan yangında panikleyen küçük çocuğu itfaiye erleri sakinleştirdi | Video 01:31
Çıkan yangında panikleyen küçük çocuğu itfaiye erleri sakinleştirdi | Video 01.12.2024 | 15:33
Babasının çalıştığı atölyeye minibüsle daldı, ortalık savaş alanına döndü | Video 02:36
Babasının çalıştığı atölyeye minibüsle daldı, ortalık savaş alanına döndü | Video 01.12.2024 | 14:01
Eskişehir’de 15 ayrı ‘hırsızlık’ suçundan 291 yıl 7 ay hapis cezası bulunan kadın yakalandı | Video 00:57
Eskişehir’de 15 ayrı ‘hırsızlık’ suçundan 291 yıl 7 ay hapis cezası bulunan kadın yakalandı | Video 01.12.2024 | 14:01
Avcılar’da metruk binada bulunan bebek koruma altına alındı; anne ve babası tutuklandı | Video 02:01
Avcılar'da metruk binada bulunan bebek koruma altına alındı; anne ve babası tutuklandı | Video 01.12.2024 | 13:10
Kimlik numarası başına dert oldu, katil de oldu, hamile de kaldı | Video 04:16
Kimlik numarası başına dert oldu, katil de oldu, hamile de kaldı | Video 01.12.2024 | 12:26
Beyoğlu’nda oğlu tarafından öldürülen kadının son görüntüleri ortaya çıktı | Video 02:13
Beyoğlu’nda oğlu tarafından öldürülen kadının son görüntüleri ortaya çıktı | Video 01.12.2024 | 11:25
Beyoğlu’nda çorbacıda silahlı küfür kavgası! Kendini vurdu, dışarıya attılar | Video 05:16
Beyoğlu’nda çorbacıda silahlı küfür kavgası! Kendini vurdu, dışarıya attılar | Video 01.12.2024 | 11:00
Şişli’de tornavidalı dedikodu kavgası | Video 00:52
Şişli’de tornavidalı dedikodu kavgası | Video 01.12.2024 | 10:03
Piyasalardaki sahte dolar söylentisi altına olan rağbeti arttırdı | Video 02:46
Piyasalardaki sahte dolar söylentisi altına olan rağbeti arttırdı | Video 01.12.2024 | 10:01
Silivri’de faciadan dönülen kaza kamerada: Park halindeki tır freni boşalınca binaya çarptı | Video 02:10
Silivri'de faciadan dönülen kaza kamerada: Park halindeki tır freni boşalınca binaya çarptı | Video 01.12.2024 | 09:15
İzmir’de 3 gencin öldüğü kavga öncesi kafede yaşanan tartışma kamerada | Video 03:17
İzmir’de 3 gencin öldüğü kavga öncesi kafede yaşanan tartışma kamerada | Video 01.12.2024 | 09:15
Bomba gibi patlayan trafo vatandaşları tedirgin etti | Video 02:46
Bomba gibi patlayan trafo vatandaşları tedirgin etti | Video 01.12.2024 | 09:14
Tuzağa düşürdükleri kişileri, adlarının terör soruşturmasına karıştığını söyleyerek 8 milyon lira dolandırdılar | Video 01:21
Tuzağa düşürdükleri kişileri, adlarının terör soruşturmasına karıştığını söyleyerek 8 milyon lira dolandırdılar | Video 01.12.2024 | 09:06
Önce araca çarptılar, ardından kadın sürücü ile eşini darp edip kaçtılar | Video 01:16
Önce araca çarptılar, ardından kadın sürücü ile eşini darp edip kaçtılar | Video 01.12.2024 | 09:06
Güngören’de çöken binanın altında kalan işçiyi kurtarma çalışmaları 40 saattir sürüyor | Video 01:43
Güngören’de çöken binanın altında kalan işçiyi kurtarma çalışmaları 40 saattir sürüyor | Video 01.12.2024 | 08:38
Akan trafikte camdan aracın üzerine çıkıp dans etti | Video 00:11
Akan trafikte camdan aracın üzerine çıkıp dans etti | Video 01.12.2024 | 08:38
Başakşehir’de kontrolden çıkan İETT otobüsü park halindeki kamyona çarptı | Video 02:44
Başakşehir'de kontrolden çıkan İETT otobüsü park halindeki kamyona çarptı | Video 01.12.2024 | 08:37
Elazığ’da halı saha maçında tekme ve tokatlar havada uçuştu | Video 00:29
Elazığ'da halı saha maçında tekme ve tokatlar havada uçuştu | Video 01.12.2024 | 08:37

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA