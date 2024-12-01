Diyarbakır’da dehşet! Zihinsel engelli şahıs 2 kardeşini öldürüp babasını ağır yaraladı | Video
Diyarbakır’ın Lice ilçesinde zihinsel engelli şahıs, 2 kardeşini silahla öldürüp, babasını ağır yaraladı.
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