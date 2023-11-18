Diyarbakır’da EYP ve teröristlere ait yaşam malzemeleri ele geçirildi | Video
Diyarbakır’ın Hani ve Lice ilçesinde jandarmanın düzenlediği operasyonda toprağa gömülü bir adet EYP, yaşam malzemeleri, 204 kilogram esrar ve 13 kilogram kenevir tohumu ele geçirildi.
Söz konusu operasyonda; toprağa gömülü vaziyette bir adet EYP, sığınak içerisinde yaşam malzemeleri, 180 kilogram kubar esrar, 24 kilogram toz esrar ve 13 kilogram kenevir tohumu ele geçirildi.
Operasyon çerçevesinde yakalanan bir şüpheli gözaltına alınmış olup, ele geçirilen EYP ve sığınak içerisinde bulunan yaşam malzemeleri ile uyuşturucu maddelerin muhafaza altına alındığı bildirildi.
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