Diyarbakır’da EYP ve teröristlere ait yaşam malzemeleri ele geçirildi | Video 18.11.2023 | 10:11 Diyarbakır’ın Hani ve Lice ilçesinde jandarmanın düzenlediği operasyonda toprağa gömülü bir adet EYP, yaşam malzemeleri, 204 kilogram esrar ve 13 kilogram kenevir tohumu ele geçirildi. VİDEO DEVAM EDİYOR

Valilik tarafında yapılan açıklamada; İl Jandarma Komutanlığınca bölücü terör örgütü ile yasadışı uyuşturucu üretimi ve ticareti yapanlar arasında var olan bağı somut deliller ile ortaya koymak, operasyon bölgesi içerisinde saklanan uyuşturucu maddeleri ve bunları gizleyenleri bularak adalete teslim etmek maksadıyla Hani ve Lice İlçesi kırsalında icra edilen "Şehit Jandarma Uzman Çavuş Polat Özbek Operasyonu" gerçekleştirildiği belirtildi.Söz konusu operasyonda; toprağa gömülü vaziyette bir adet EYP, sığınak içerisinde yaşam malzemeleri, 180 kilogram kubar esrar, 24 kilogram toz esrar ve 13 kilogram kenevir tohumu ele geçirildi.Operasyon çerçevesinde yakalanan bir şüpheli gözaltına alınmış olup, ele geçirilen EYP ve sığınak içerisinde bulunan yaşam malzemeleri ile uyuşturucu maddelerin muhafaza altına alındığı bildirildi.