Diyarbakır'da husumetli iki aile arasında pompalı tüfekli kavga: 1 yaralı | Video 06.08.2024 | 15:30 Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde husumetli iki aile arasında çıkan pompalı tüfekli kavgada 1 kişi yaralandı. VİDEO DEVAM EDİYOR

Olay, merkez Bağlar ilçesi Muradiye Mahallesi 168'inci sokakta meydana geldi. Aralarında husumet olduğu öğrenilen iki aile fertleri henüz bilinmeyen bir nedenle tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesiyle olay, pompalı tüfek ve tabancalı kavgaya dönüştü. Olayda M.K. yaralandı.İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı M.K., ilk müdahalesinin ardından Selahaddin Eyyubi Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Hastaneye gelen yaralının yakınları sinir krizi geçirdi.Polis, olay ile ilgili inceleme başlattı.