Diyarbakır'da husumetli iki aile arasında pompalı tüfekli kavga: 1 yaralı | Video
Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde husumetli iki aile arasında çıkan pompalı tüfekli kavgada 1 kişi yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı M.K., ilk müdahalesinin ardından Selahaddin Eyyubi Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Hastaneye gelen yaralının yakınları sinir krizi geçirdi.
Polis, olay ile ilgili inceleme başlattı.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
00:34
Şüpheliyi kovalayan polis aracı kaza yaptı: 3 polis yaralandı | Video 06.08.2024 | 16:35
00:12
01:06
03:51
03:11
00:23
03:43
03:54
01:23
00:18
00:13
00:30
00:22
İzmir’de iş yerlerini kurşunlayan 6 zanlı tutuklandı | Video 06.08.2024 | 09:39
00:27
Kova içerisinde kenevir yetiştiren 2 şahsa jandarmadan operasyon | Video 06.08.2024 | 09:27
01:28
Hatay'da traktör ile minibüs çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı | Video 06.08.2024 | 09:00
01:16
Bariyerlere çarptığı otomobilinin parçalarını toplarken ikinci kazada öldü 06.08.2024 | 09:25
00:35
01:32
TEM Otoyolu’nda 3 araçlı zincirleme trafik kazası: 3 yaralı | Video 06.08.2024 | 08:37
06:00
Alabalık çiftliğinin ‘daimi müşterisi’ ayı kameralara yakalandı 05.08.2024 | 16:37
06:12
Antalya'da şarja takılı robot süpürge bomba gibi böyle patladı 05.08.2024 | 14:42