Diyarbakır'da iki grup arasındaki kavgada silahlar konuştu: 2 ölü, 5 yaralı | Video
Diyarbakır’ın merkez Sur ilçesinde iki grup arasında yaşanan silahlı kavgada 2 kişi öldü, 5 kişi yaralandı.
Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
01:32
02:20
00:22
02:39
01:44
Üniversite öğrencisi Helin Uçar'ın sır ölümü | Video 25.08.2025 | 14:00
03:25
İş insanı Halit Yukay'ın cenazesi "Dalgıç asansörü" ile çıkarılacak | Video 25.08.2025 | 13:23
02:41
01:18
02:39
00:35
Beyoğlu’nda iş yerine silahlı saldırı anları kamerada | Video 25.08.2025 | 12:21
01:04
Avcılar’da genç kız sevgili tarafından böyle darp edildi | Video 25.08.2025 | 12:21
01:26
01:18
Anne ve babasından kaçan çocuğa otomobilin çarpma anı kamerada | Video 25.08.2025 | 10:49
04:09
Koyun sürüsüne kurt ve ayı saldırdı, 20 kuzu telef oldu | Video 25.08.2025 | 09:35
00:35
Düğünde silahlı kavga: Damadın anneannesi öldü | Video 25.08.2025 | 09:34
02:00
01:40
TEM Otoyolu'nda kaza! 1 ölü 9 yaralı | Video 25.08.2025 | 09:00
01:20
Aile içi kavga cinayetle sonuçlandı! Annesini başından vurdu | Video 25.08.2025 | 08:58
05:48
Kim Milyoner Olmak İster’de heyecan dolu anlar! 24.08.2025 | 23:21
03:17
Milyoner'de heyecan dolu anlar! İşte 500 bin TL’lik o soru! 24.08.2025 | 23:16