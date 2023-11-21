Diyarbakır’da ikinci el ev eşyası dükkanında yangın | Video
Diyarbakır’ın Yenişehir ilçesinde ikinci el ev eşyası dükkanında çıkan yangın, iş yerini kullanılamaz hale getirdi.
Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. İş yerinde maddi zarar meydana geldi.
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