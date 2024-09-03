Diyarbakır'da narkotik operasyonları: 41 şüpheli tutuklandı | Video
Diyarbakır'da narkotik suçlara yönelik operasyonlarda uyuşturucu ele geçirildi, yakalanan 385 şüpheliden 41'i tutuklandı.
Ağustos ayında gerçekleştirilen operasyonlarda, 1 ton 457 kilogram skank, 37 kilo 599 gram esrar ve türevleri, 6 kilo 583 gram eroin, 4 kilo 71 gram metamfetamin, 13 bin 313 sentetik ecza, 25 gram kokain, 15 bin 241 sentetik hap, 35 uyuşturucu hap, uzun namlulu tüfek, 5 uzun namlulu tüfek şarjörü, 4 ruhsatsız tabanca, 5 şarjör, 6 bin 733 çeşitli çaplarda fişek ve 4 hassas terazi ele geçirildi.
Operasyonlarda 385 şüpheli yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından 41 şüpheli sevk edildikleri adli makamlar tarafından "uyuşturucu ticareti yapmak" suçundan tutuklandı.
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