Diyarbakır’da otomobiller takla attı: 2 yaralı | Video 01.09.2024 | 09:53 Diyarbakır’ın Kayapınar ve Ergani ilçelerinde iki otomobilin takla attığı kazada 2 kişi yaralandı. VİDEO DEVAM EDİYOR

Dün gece saatlerinde merkez Kayapınar ilçesi Fırat Mahallesi Abdulkadir Aksu Caddesi'nde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği 21 TT 1272 plakalı ticari taksi takla attı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye, polis ve jandarma ekibi sevk edildi. Yaralı, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye sevk edildi.İkinci kaza ise Ergani ilçesi Yukarı Karpuz mevkisinde meydana geldi. R.K. idaresindeki 21 AZ 283 plakalı otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkarak yol kenarına savruldu. Sürücü, olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye sevk edildi.Kazalar ile ilgili inceleme başlatıldı.