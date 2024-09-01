Diyarbakır’da otomobiller takla attı: 2 yaralı | Video
Diyarbakır’ın Kayapınar ve Ergani ilçelerinde iki otomobilin takla attığı kazada 2 kişi yaralandı.
İkinci kaza ise Ergani ilçesi Yukarı Karpuz mevkisinde meydana geldi. R.K. idaresindeki 21 AZ 283 plakalı otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkarak yol kenarına savruldu. Sürücü, olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye sevk edildi.
Kazalar ile ilgili inceleme başlatıldı.
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