Diyarbakır'da şehir eşkıyalarına ‘Focus' operasyonu: 8 tutuklama | Video
Diyarbakır'da hırsızlık, kurşunlama ve gasp olaylarına karışan zanlılar, “Focus” operasyonu ile yakalandı. Gözaltına alınan 8 şüpheli tutuklanırken, tüm eylemler güvenlik kamerasınca kaydedildi.
İçlerinde cezaevi firarisi olan şahısların bulunduğu 8 şüpheli, emniyetteki ifadelerinin ardından çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Zanlıların tüm eylemleri ise güvenlik kameralarınca kaydedildi.
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