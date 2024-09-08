Video Yaşam Diyarbakır'da şehir eşkıyalarına ‘Focus' operasyonu: 8 tutuklama | Video
Diyarbakır'da şehir eşkıyalarına ‘Focus' operasyonu: 8 tutuklama | Video

Diyarbakır'da şehir eşkıyalarına ‘Focus' operasyonu: 8 tutuklama | Video

08.09.2024 | 09:54

Diyarbakır'da hırsızlık, kurşunlama ve gasp olaylarına karışan zanlılar, “Focus” operasyonu ile yakalandı. Gözaltına alınan 8 şüpheli tutuklanırken, tüm eylemler güvenlik kamerasınca kaydedildi.

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İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler, minibüse girip hırsızlık, gece taksiciyi gasp eden ve otomobilden ateş eden şüphelileri belirleyip Focus operasyonu ile yakaladı.

İçlerinde cezaevi firarisi olan şahısların bulunduğu 8 şüpheli, emniyetteki ifadelerinin ardından çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Zanlıların tüm eylemleri ise güvenlik kameralarınca kaydedildi.
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