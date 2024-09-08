Diyarbakır'da şehir eşkıyalarına ‘Focus' operasyonu: 8 tutuklama | Video 08.09.2024 | 09:54 Diyarbakır'da hırsızlık, kurşunlama ve gasp olaylarına karışan zanlılar, “Focus” operasyonu ile yakalandı. Gözaltına alınan 8 şüpheli tutuklanırken, tüm eylemler güvenlik kamerasınca kaydedildi. VİDEO DEVAM EDİYOR

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler, minibüse girip hırsızlık, gece taksiciyi gasp eden ve otomobilden ateş eden şüphelileri belirleyip Focus operasyonu ile yakaladı.İçlerinde cezaevi firarisi olan şahısların bulunduğu 8 şüpheli, emniyetteki ifadelerinin ardından çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.Zanlıların tüm eylemleri ise güvenlik kameralarınca kaydedildi.