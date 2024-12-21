Diyarbakır’da tarlada iki aile arasında silahlı kavga: 5 yaralı | Video
Diyarbakır’ın Sur ilçesinde iki aile arasında çıkan silahlı kavgada 5 kişi yaralandı.
Merkez Sur ilçesi kırsal Alibardak Mahallesi Pir Hüseyin mezrasında iki aile arasında henüz belirlenemeyen nedenle çıkan silahlı kavgada 5 kişi yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından kentteki hastanelere sevk edildi.
Olayla ilgili inceleme sürüyor.
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