Diyarbakır’da tarlada iki aile arasında silahlı kavga: 5 yaralı | Video 21.12.2024 | 15:41 Diyarbakır’ın Sur ilçesinde iki aile arasında çıkan silahlı kavgada 5 kişi yaralandı. VİDEO DEVAM EDİYOR

Merkez Sur ilçesi kırsal Alibardak Mahallesi Pir Hüseyin mezrasında iki aile arasında henüz belirlenemeyen nedenle çıkan silahlı kavgada 5 kişi yaralandı.



İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından kentteki hastanelere sevk edildi.

Olayla ilgili inceleme sürüyor.

