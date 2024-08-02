Video Yaşam Diyarbakır’da terör propagandası yapan 5 şüpheli serbest bırakıldı | Video
Diyarbakır’da terör propagandası yapan 5 şüpheli serbest bırakıldı | Video

Diyarbakır’da terör propagandası yapan 5 şüpheli serbest bırakıldı | Video

02.08.2024 | 11:48

Diyarbakır'ın Dicle ilçesinde terör örgütü propagandası içeren şarkıyla halay çeken 5 kişi, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. 2 kişiyi yakalama çalışmaları sürüyor.

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Diyarbakır Valiliği, 1 Ağustos 2024 günü Dicle ilçesinde 7 şahsa yönelik eş zamanlı icra edilen operasyonda terör örgütü propagandası yaptıkları tespit edilen 5 şüpheli şahıs yakalandığı, 2 şüphelinin yakalama çalışmaları devam etmekte olduğunu bildirmişti.

Şüpheliler, jandarma işlemlerinin ardından sevk edildikleri mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Diğer 2 şüphelinin yakalama çalışmaları sürüyor.
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