Diyarbakır’da tır ile traktör çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı | Video
Diyarbakır’ın Ergani ilçesinde tır ile traktörün çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı. Olay yerinde hayatını kaybeden traktör şoförünün yakınları sinir krizi geçirdi.
TRAKTÖR ŞOFÖRÜ OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekipler, traktör şoförü Ercan Cennet'in (45) olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Yaralanan tır şoförü Nizar İ., 112 Acil Sağlık ekiplerince Ergani Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Ercan Cennet'in yakınları olay yerinde sinir krizi geçirirken, kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
00:32
00:44
İki grup arasındaki tekmeli yumruklu kavga kamerada | Video 18.11.2023 | 12:46
01:25
İzmir'i sağanak vurdu: Cadde ve sokaklar göle döndü | Video 18.11.2023 | 11:37
02:23
Diyarbakır’da tır ile traktör çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı | Video 18.11.2023 | 11:49
00:50
04:43
Mide ağrısı sandı, aort damarında yırtık çıktı | Video 18.11.2023 | 10:54
00:21
Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonu: 6 gözaltı | Video 18.11.2023 | 11:17
04:08
Darp edilen genci otobüsüne alarak böyle kurtardı | Video 18.11.2023 | 10:58
02:56
Genç adamı sokak ortasında öldürmüşlerdi detaylar ortaya çıktı | Video 18.11.2023 | 10:58
00:49
Şiddetli rüzgar binanın çatısını yerinden söktü | Video 18.11.2023 | 10:51
00:27
Gaziantep'te çeşitli suçlardan aranan 85 kişi tutuklandı | Video 18.11.2023 | 10:11
01:18
00:33
Mersin Limanı'nda büyük operasyon: 54 kilogram kokain ele geçirildi | Video 18.11.2023 | 09:42
02:32
Sultanbeyli'de iş yerinin deposunda yangın | Video 18.11.2023 | 09:39
04:17
Tatvan'da köyler beyaza büründü | Video 18.11.2023 | 09:02
00:54
Adana‘da ağaca çarpan otomobil ikiye bölündü: 3 ölü, 2 yaralı | Video 18.11.2023 | 08:48
02:17
İstanbul'da beklenen yağış başladı | Video 18.11.2023 | 08:48
01:45
Hakkâri'nin yüksek kesimleri beyaza büründü | Video 18.11.2023 | 08:48
33:36
01:08
Erzincan’da uyuşturucu ticaretinden 14 kişi tutuklandı | Viddeo 17.11.2023 | 17:03