Diyarbakır'da uyuşturucu operasyonu: 34 bin adet hap, 2 kilo kokain ele geçirildi | Video
Diyarbakır'da polis ekiplerince düzenlenen operasyonlarda, 34 bin 360 adet uyuşturucu hap ile 2 kilo 260 gram kokain ele geçirildi.
Diyarbakır'a uyuşturucu madde getirebileceğinden şüphelenilen bir şahısla ilgili yapılan çalışmada, 2 kilo 260 gram kokain maddesi ele geçirilirken şahıs da gözaltına alındı.
20 ŞAHIS GÖZALTINA ALINDI, 14'Ü TUTUKLANDI
Son bir hafta içerisinde uyuşturucu-uyarıcı madde ticareti yapan/yaptıran organizatör konumundaki zehir tacirlerine ve yine sokak satıcılığı yapan şahıslara yönelik çalışmalarda 5 farklı operasyon gerçekleştirildi. Çok miktarda esrar ve türevi ile diğer türdeki uyuşturucu maddeler ele geçirilirken toplamda 20 şahıs gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlandıktan sonra adli mercilere sevk edilen 14 şüpheli şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi.
