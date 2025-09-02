Video Yaşam Diyarbakır'da uyuşturucu operasyonu: 34 bin adet hap, 2 kilo kokain ele geçirildi | Video
02.09.2025 | 08:22

Diyarbakır'da polis ekiplerince düzenlenen operasyonlarda, 34 bin 360 adet uyuşturucu hap ile 2 kilo 260 gram kokain ele geçirildi.

Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu-uyarıcı madde ticareti ile uyuşturucu-uyarıcı madde kullanımının engellenmesine yönelik çalışmalar devam ediyor. Diyarbakır narkotik polisince takibe alınan bir ticari takside yapılan kontrollerde 34 bin 360 adet uyuşturucu hap ele geçirildi, 3 şahıs gözaltına alındı.

Diyarbakır'a uyuşturucu madde getirebileceğinden şüphelenilen bir şahısla ilgili yapılan çalışmada, 2 kilo 260 gram kokain maddesi ele geçirilirken şahıs da gözaltına alındı.

20 ŞAHIS GÖZALTINA ALINDI, 14'Ü TUTUKLANDI
Son bir hafta içerisinde uyuşturucu-uyarıcı madde ticareti yapan/yaptıran organizatör konumundaki zehir tacirlerine ve yine sokak satıcılığı yapan şahıslara yönelik çalışmalarda 5 farklı operasyon gerçekleştirildi. Çok miktarda esrar ve türevi ile diğer türdeki uyuşturucu maddeler ele geçirilirken toplamda 20 şahıs gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlandıktan sonra adli mercilere sevk edilen 14 şüpheli şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi.
