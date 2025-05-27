Video Yaşam Doğa yürüyüşünde kaybolan müdür yardımcısının cansız bedeni morga kaldırıldı | Video
Doğa yürüyüşünde kaybolan müdür yardımcısının cansız bedeni morga kaldırıldı | Video

Doğa yürüyüşünde kaybolan müdür yardımcısının cansız bedeni morga kaldırıldı | Video

27.05.2025 | 09:10

Çanakkale’de doğa yürüyüşünde kaybolan ve 27 saat sonra cansız bedenine ulaşılan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdür Yardımcısı Adil Bartu’nun (61) cenazesi Ayvacık Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdür Yardımcısı Adil Bartu, dün saat 16.00 sıralarında Çanakkale'nin Ayvacık ilçesine bağlı Küçükkuyu beldesi Adatepebaşı köyündeki Gürleyik Şelalesi yakınlarında 17 kişilik grup ile doğa yürüyüşü yaptığı sırada kayboldu. Bölgede arama çalışması başlatıldı. Çanakkale İl Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürlüğü koordinesinde AKUT, UMKE, jandarma ekipleri tarafından 120 kişilik ekiple arama çalışmaları sırasında Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdür Yardımcısı Adil Bartu, 27 saat sonra Gürlek Şelalesi yakınlarında ölü bulundu.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdür Yardımcısı Adil Bartu'nun cansız bedenini bölgeden çıkarmak için ekipler tarafından çalışma gerçekleştirildi. Bartu'nun cansız bedeni ekiler tarafından önce yaya olarak taşındı. Ardından yolun bir kısmında traktör kasasına alınan Bartu'nun cansız bedeni Adatepebaşı köyüne getirildi. Bartu'nun cansız bedeni burada bekleyen ambulansa alınarak, Ayvacık Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

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