Video Yaşam Doğalgaz desteği yardım başvurusu nasıl yapılır, şartları nelerdir | Video
Doğalgaz desteği yardım başvurusu nasıl yapılır, şartları nelerdir | Video

Doğalgaz desteği yardım başvurusu nasıl yapılır, şartları nelerdir | Video

07.09.2022 | 11:26

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Doğalgaz desteği yardımı başvuruları e-Devlet aracılığı ile başladı. Geçtiğimiz yıl da vatandaşlara sağlanan bu 450-1150 TL'lik para yardımı, faturalarını ödemekte zorlanan vatandaşlara adeta ilaç gibi geliyor. Bu maddi destekten faydalanmak isteyen vatandaşlar "Doğalgaz desteği 450-1150 TL yardım başvurusu nasıl yapılır, nereden başvurulur, kimler alabilir, şartları nelerdir?" sorularına yanıt aramaya başladı. İşte Doğalgaz Tüketim Desteği olarak adlandırılan doğalgaz yardımı başvuru ekranı e-Devlet üzerinden geçtiğimiz hafta erişime açılmıştı.

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