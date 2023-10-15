Video Yaşam Doğum günü eğlencesinden dönerken faciayı yaşadılar | Video
Doğum günü eğlencesinden dönerken faciayı yaşadılar | Video

Doğum günü eğlencesinden dönerken faciayı yaşadılar | Video

15.10.2023 | 08:32

Bursa’da otomobil kontrolden çıkarak beton aydınlatma direğine çarptı. Kazada 3 kişi hayatını kaybederken 1 kişi ağır yaralandı.

VİDEO DEVAM EDİYOR
Kaza, Kestel ilçesi Ankara Yolu Caddesi Barakfaki Organize Sanayi Bölgesi mevkiinde meydana geldi. Adem Duran idaresindeki 16 AFT 818 plakalı otomobil, sürücünün kontrolünden çıkarak beton aydınlatma direğine çarptı. Çarpmanın şiddetiyle otomobilde bulunan Adem Duran, Eda Nur Baykay, Sıla Çelik ile Sinan Karakuş araçta sıkıştı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri tarafından sıkıştıkları araçtan çıkarılan Eda Nur Baykay, Sıla Çelik ve Sinan Karakuş'un olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Sürücü Adem Duran ise ağır yaralı olarak Kestel Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hayatını kaybedenlerinin cansız bedeni Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılırken sürücü Adem Duran'ın hayati tehlikesi olduğu öğrenildi. 4 arkadaşın Eda Nur Baykay'ın doğum gününü kutlamak için buluştukları eğlenceden döndüğü öğrenildi.
Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Ankara’da sokak ortasında satırlı sopalı kavga | Video 01:22
Ankara’da sokak ortasında satırlı sopalı kavga | Video 15.10.2023 | 08:32
Doğum günü eğlencesinden dönerken faciayı yaşadılar | Video 01:20
Doğum günü eğlencesinden dönerken faciayı yaşadılar | Video 15.10.2023 | 08:32
Zincirleme kazada araca sıkışan yolcu, ağlayarak kurtarılmayı bekledi | Video 04:29
Zincirleme kazada araca sıkışan yolcu, ağlayarak kurtarılmayı bekledi | Video 15.10.2023 | 08:32
Düğünde maganda dehşeti! Oynarken kalbinden vuruldu | Video 01:12
Düğünde maganda dehşeti! Oynarken kalbinden vuruldu | Video 15.10.2023 | 08:32
Sivas’ta yolcu otobüsü devrildi: 4 ölü, 30 yaralı | Video 01:07
Sivas'ta yolcu otobüsü devrildi: 4 ölü, 30 yaralı | Video 15.10.2023 | 08:32
İstanbul’da Filistin’e destek yürüyüşü! Binlerce kişi Beyazıt Meydanı’nda toplandı | Video 10:00
İstanbul’da Filistin’e destek yürüyüşü! Binlerce kişi Beyazıt Meydanı’nda toplandı | Video 14.10.2023 | 18:14
Batman’da kayınbirader dehşeti! Eniştesini sokak ortasında öldürdü | Video 02:08
Batman'da kayınbirader dehşeti! Eniştesini sokak ortasında öldürdü | Video 14.10.2023 | 16:35
Son Dakika: Silivri’de mobilya fabrikasının çatısında yangın çıktı | Video 01:58
Son Dakika: Silivri'de mobilya fabrikasının çatısında yangın çıktı | Video 14.10.2023 | 15:11
Tekneye bindirilirken operasyon yaptılar! 517 kaçak göçmen yakalandı | Video 03:44
Tekneye bindirilirken operasyon yaptılar! 517 kaçak göçmen yakalandı | Video 14.10.2023 | 14:50
Sultangazi’da 2 araç kafa kafaya çarpıştı : 1’i ağır 6 yaralı | Video 02:44
Sultangazi’da 2 araç kafa kafaya çarpıştı : 1’i ağır 6 yaralı | Video 14.10.2023 | 14:17
İşte tefecilik çetesinin yöntemi! Gayrimenkulleri ele geçirip şantaj yaptılar | Video 01:14
İşte tefecilik çetesinin yöntemi! Gayrimenkulleri ele geçirip şantaj yaptılar | Video 14.10.2023 | 14:19
Karaman’da uyuşturucu ticareti yapan 2 şüpheli tutuklandı | Video 00:51
Karaman’da uyuşturucu ticareti yapan 2 şüpheli tutuklandı | Video 14.10.2023 | 13:34
Ağrı’da çok sayıda uyuşturucu ele geçirildi | Video 00:10
Ağrı’da çok sayıda uyuşturucu ele geçirildi | Video 14.10.2023 | 13:19
Ankara’da feci kaza kamerada: Kontrolden kaçan alkollü sürücü yayalara çarptı: 1 ölü, 1 yaralı | Video 01:28
Ankara'da feci kaza kamerada: Kontrolden kaçan alkollü sürücü yayalara çarptı: 1 ölü, 1 yaralı | Video 14.10.2023 | 13:16
Virajı alamadı, tırın üzerindeki camlar yola savruldu | Video 01:27
Virajı alamadı, tırın üzerindeki camlar yola savruldu | Video 14.10.2023 | 11:00
Eyüpsultan’da polisin kovaladığı aracın bagajından cephanelik çıktı | Video 01:42
Eyüpsultan’da polisin kovaladığı aracın bagajından cephanelik çıktı | Video 14.10.2023 | 10:32
19 yıl hapis cezası bulunan hırsızı çaldığı bisiklet ele verdi | Video 00:21
19 yıl hapis cezası bulunan hırsızı çaldığı bisiklet ele verdi | Video 14.10.2023 | 10:20
Kargo ile gönderilen rahlelerden kaçak telefonlar çıktı | Video 01:46
Kargo ile gönderilen rahlelerden kaçak telefonlar çıktı | Video 14.10.2023 | 10:13
Esenler’de minibüsün çarptığı kamyon devrildi: 3 yaralı | Video 01:07
Esenler'de minibüsün çarptığı kamyon devrildi: 3 yaralı | Video 14.10.2023 | 09:40
Kocaeli’de cadde ortasında çatışma: 2 yaralı | Video 02:34
Kocaeli'de cadde ortasında çatışma: 2 yaralı | Video 14.10.2023 | 09:40

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA