Doğum günü eğlencesinden dönerken faciayı yaşadılar | Video
Bursa’da otomobil kontrolden çıkarak beton aydınlatma direğine çarptı. Kazada 3 kişi hayatını kaybederken 1 kişi ağır yaralandı.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
01:22
Ankara’da sokak ortasında satırlı sopalı kavga | Video 15.10.2023 | 08:32
01:20
Doğum günü eğlencesinden dönerken faciayı yaşadılar | Video 15.10.2023 | 08:32
04:29
01:12
Düğünde maganda dehşeti! Oynarken kalbinden vuruldu | Video 15.10.2023 | 08:32
01:07
Sivas'ta yolcu otobüsü devrildi: 4 ölü, 30 yaralı | Video 15.10.2023 | 08:32
10:00
02:08
Batman'da kayınbirader dehşeti! Eniştesini sokak ortasında öldürdü | Video 14.10.2023 | 16:35
01:58
Son Dakika: Silivri'de mobilya fabrikasının çatısında yangın çıktı | Video 14.10.2023 | 15:11
03:44
Tekneye bindirilirken operasyon yaptılar! 517 kaçak göçmen yakalandı | Video 14.10.2023 | 14:50
02:44
Sultangazi’da 2 araç kafa kafaya çarpıştı : 1’i ağır 6 yaralı | Video 14.10.2023 | 14:17
01:14
00:51
Karaman’da uyuşturucu ticareti yapan 2 şüpheli tutuklandı | Video 14.10.2023 | 13:34
00:10
Ağrı’da çok sayıda uyuşturucu ele geçirildi | Video 14.10.2023 | 13:19
01:28
01:27
Virajı alamadı, tırın üzerindeki camlar yola savruldu | Video 14.10.2023 | 11:00
01:42
Eyüpsultan’da polisin kovaladığı aracın bagajından cephanelik çıktı | Video 14.10.2023 | 10:32
00:21
19 yıl hapis cezası bulunan hırsızı çaldığı bisiklet ele verdi | Video 14.10.2023 | 10:20
01:46
Kargo ile gönderilen rahlelerden kaçak telefonlar çıktı | Video 14.10.2023 | 10:13
01:07
Esenler'de minibüsün çarptığı kamyon devrildi: 3 yaralı | Video 14.10.2023 | 09:40
02:34
Kocaeli'de cadde ortasında çatışma: 2 yaralı | Video 14.10.2023 | 09:40