Video Yaşam Doktor İrem acil serviste darbedilmişti! O anların görüntüsü ortaya çıktı | Video
Doktor İrem acil serviste darbedilmişti! O anların görüntüsü ortaya çıktı | Video

Doktor İrem acil serviste darbedilmişti! O anların görüntüsü ortaya çıktı | Video

20.02.2025 | 11:26

İzmir'in Gaziemir ilçesinde Doktor İrem Sarıkaya'nın (26) devlet hastanesinin acil servisinde darbedildiği anların görüntüsü ortaya çıktı. Görüntülerde; Yağmur A.'nın (20), Sarıkaya'nın saçını çekerek kopardığı ardından yere düşürmesi yer aldı.

VİDEO DEVAM EDİYOR

Olay, geçen yıl 15 Ekim'de Gaziemir Nevvar Salih İşgören Devlet Hastanesi'nde meydana geldi. İlk görev yeri olan hastanenin acil servisinde görev yapan 2 yıllık doktor İrem Sarıkaya ile hastaneye gelen Sinem C. (23) ve Yağmur A. arasında tartışma çıktı. Doktorun 'beyaz kod' bildirimi yapması sonrası 2 kişi, hastaneden ayrıldı. Bir süre sonra 2 kişi, tahlil sonuçlarını almak üzere hastaneye dönünce taraflar arasında tekrar tartışma çıktı. Saçı çekilerek kopartılan Doktor İrem Sarıkaya, darbedildi. Hastaneye gelen polis ekipleri, Sinem C. ile Yağmur A.'yı gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Yağmur A. tutuklandı, Sinem C. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İLK DURUŞMADA TAHLİYE

Olayın ardından başlatılan soruşturma tamamlandı. Yağmur A. hakkında 'Sağlık çalışanı kadın karşı basit yaralama, hakaret ve tehdit', Sinem C. hakkında ise 'Sağlık çalışanına karşı alenen hakaret ve tehdit' suçlarından dava açıldı. Yağmur A. ve Sinem C.'nin yargılanmalarına İzmir 29'uncu Asliye Ceza Mahkemesi'nde başlandı. Geçen kasımda görülen ilk duruşmada sanıklar üzerlerine atılı suçlamaları reddetti. Yağmur A. tahliye edilirken, Sinem C.'nin de adli kontrol şartı kaldırıldı.

HASTANE POLİSİ MÜDAHALE ETTİ

Yargılama sürerken, Doktor Sarıkaya'nın darbedildiği anlara ait güvenlik kamerası görüntüsü ortaya çıktı. Görüntülerde; sanıkların hastanenin acil kapısının önünde beklediği, bir süre sonra Sarıkaya'nın geldiği, taraflar arasında tartışma çıktığı, büyüyen kavgaya hastane polisi ile özel güvenlik görevlilerinin müdahale ettiği, bu sırada Yağmur A.'nın Sarıkaya'nın saçını çekerek kopardığı ardından yere düşürdüğü anlar yer aldı. Ayrıca Yağmur A.'nın, Doktor Sarıkaya'dan sağlık çalışanları ile güvenlik görevlilerin müdahalesiyle uzaklaştırıldığı görülüyor.

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Pendik marinada kartpostallık görüntüler | Video 03:11
Pendik marinada kartpostallık görüntüler | Video 20.02.2025 | 12:10
Antalya’da yasa dışı bahis ve dolandırıcılık operasyonu: 21 tutuklama | Video 00:48
Antalya’da yasa dışı bahis ve dolandırıcılık operasyonu: 21 tutuklama | Video 20.02.2025 | 11:49
Pendik’te ruhsatsız silah operasyonu: 2 şüpheli yakalandı | Video 01:31
Pendik’te ruhsatsız silah operasyonu: 2 şüpheli yakalandı | Video 20.02.2025 | 11:27
Doktor İrem acil serviste darbedilmişti! O anların görüntüsü ortaya çıktı | Video 02:33
Doktor İrem acil serviste darbedilmişti! O anların görüntüsü ortaya çıktı | Video 20.02.2025 | 11:26
Kirayı 2 gün geciktirdi, önce ailesi ve iş yeri kurşunlandı sonra ağabeyinin taksisi kundaklandı | Video 03:42
Kirayı 2 gün geciktirdi, önce ailesi ve iş yeri kurşunlandı sonra ağabeyinin taksisi kundaklandı | Video 20.02.2025 | 11:17
İskenderun’da öğrencilere sigara satanlara operasyon | Video 00:24
İskenderun’da öğrencilere sigara satanlara operasyon | Video 20.02.2025 | 11:05
İstanbul’da kar yağışı sonrası yaşanan kazalar kamerada | Video 03:49
İstanbul’da kar yağışı sonrası yaşanan kazalar kamerada | Video 20.02.2025 | 10:49
Muş beyaza büründü: 112 köy yolu ulaşıma kapandı | Video 01:39
Muş beyaza büründü: 112 köy yolu ulaşıma kapandı | Video 20.02.2025 | 10:38
Elazığ’da bakır kablo hırsızlığına operasyon: 4 şüpheli gözaltı 00:37
Elazığ’da bakır kablo hırsızlığına operasyon: 4 şüpheli gözaltı 20.02.2025 | 10:35
Bursa’da yağ deposunda yangın böyle görüntülendi | Video 04:34
Bursa'da yağ deposunda yangın böyle görüntülendi | Video 20.02.2025 | 10:24
Arnavutköy’deki acımasız dayak kamerada! Kaskla kafasına vurup yerde tekmelediler | Video 02:38
Arnavutköy'deki acımasız dayak kamerada! Kaskla kafasına vurup yerde tekmelediler | Video 20.02.2025 | 09:48
Maltepe’de yolu açmaya gelen İBB kar küreme aracı yolda kaldı | Video 01:04
Maltepe’de yolu açmaya gelen İBB kar küreme aracı yolda kaldı | Video 20.02.2025 | 09:48
Kütahya’da kar yağışı sürücüleri mağdur etti, kamyoncular dağda mahsur kaldı | Video 00:51
Kütahya'da kar yağışı sürücüleri mağdur etti, kamyoncular dağda mahsur kaldı | Video 20.02.2025 | 09:42
Esenyurt’ta ağacın seyir halindeki aracın üzerine devrildiği anlar kamerada | Video 01:43
Esenyurt’ta ağacın seyir halindeki aracın üzerine devrildiği anlar kamerada | Video 20.02.2025 | 09:34
Kamyonun altında kalan motosikletli ezilerek can verdi | Video 02:34
Kamyonun altında kalan motosikletli ezilerek can verdi | Video 20.02.2025 | 09:24
Beylikdüzü ve Büyükçekmece’de mest eden kar manzaraları böyle görüntülendi | Video 03:04
Beylikdüzü ve Büyükçekmece’de mest eden kar manzaraları böyle görüntülendi | Video 20.02.2025 | 09:13
Kamyonun altında kalan motosikletli ezilerek can verdi! O anlar kamerada | Video 02:34
Kamyonun altında kalan motosikletli ezilerek can verdi! O anlar kamerada | Video 20.02.2025 | 09:03
Denizli’de kamyonet ile otomobilin çarpışması kamerada: 1 ölü, 4 yaralı | Video 02:28
Denizli'de kamyonet ile otomobilin çarpışması kamerada: 1 ölü, 4 yaralı | Video 20.02.2025 | 08:17
İstanbul’da ‘NARKOKAPAN-12’ operasyonu; 5 gözaltı | Video 00:37
İstanbul'da ‘NARKOKAPAN-12’ operasyonu; 5 gözaltı | Video 20.02.2025 | 08:17
Kadın kılığındaki erkek şüpheli hırsız kamerada | Video 00:48
Kadın kılığındaki erkek şüpheli hırsız kamerada | Video 20.02.2025 | 08:16

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA