Dolaptaki eşyasının yerini değiştirdiği için kardeşini bıçakladı | Video 05.08.2025 | 09:11 Kayseri’nin Melikgazi ilçesinde bir abla iddiaya göre dolaptaki eşyasının yerini değiştirdiği için kardeşini kolundan bıçakladı. VİDEO DEVAM EDİYOR

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Demokrasi Mahallesi 2219 Sokak'ta meydana gelen olayda; iddiaya göre E.K. ile kardeşi S.K. arasında dolaptaki eşyanın yerini değiştirme yüzünden tartışma çıktı. Tartışmanın büyüyerek, kavgaya dönüşmesi üzerine abla E.K. bıçakla kardeşi S.K.'yı kolundan yaraladı. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri de olayda yaralanan S.K.'yı olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulansla Kayseri Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Ekipler tarafından yapılan incelemenin ardından; E.K. ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.