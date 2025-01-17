Video Yaşam Domuzların saldırdığı çobanı köpekleri kurtardı | Video
Domuzların saldırdığı çobanı köpekleri kurtardı | Video

Domuzların saldırdığı çobanı köpekleri kurtardı | Video

17.01.2025 | 12:09

Batman’ın Gercüş ilçesinde hayvan otlatırken domuz saldırısına uğrayan Murat Kızmaz(44), köpekleri sayesinde kurtuldu. Domuzların saldırısında aldığı darbelerle yaralanan Kızmaz, Gercüş Devlet Hastanesi'nde tedaviye alındı.

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Olay Gercüş'e bağlı Hisar köyü kırsalında sabah saatlerinde meydana geldi. Hayvancılıkla uğraşan Murat Kızmaz, beraberindeki köpekleriyle koyun ve keçi sürüsünü otlatmaya gitti. Kızmaz, bu sırada domuzların saldırısına uğradı. Vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan Kızmaz'ın iki kolu kırıldı. Saldırıyı fark eden çoban köpeklerinin domuzlara saldırmasıyla korkan domuzlar kaçtı. İhbarla bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi. Kızmaz, ilk müdahalenin ardından Gercüş Devlet Hastanesi'ne kaldırılıp tedavi altına alındı. Kızmaz'ın hastanede yapılan tedavinin ardından taburcu edilerek evine gönderildiği belirtildi.

Köpeklerden kaçan domuzlardan birinin görüntüsü ise cep telefonu tarafından kaydedildi.

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