Domuzların saldırdığı çobanı köpekleri kurtardı | Video
Batman’ın Gercüş ilçesinde hayvan otlatırken domuz saldırısına uğrayan Murat Kızmaz(44), köpekleri sayesinde kurtuldu. Domuzların saldırısında aldığı darbelerle yaralanan Kızmaz, Gercüş Devlet Hastanesi'nde tedaviye alındı.
Köpeklerden kaçan domuzlardan birinin görüntüsü ise cep telefonu tarafından kaydedildi.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
05:22
02:23
Domuzların saldırdığı çobanı köpekleri kurtardı | Video 17.01.2025 | 12:09
00:24
Samsun'da 10 bin 230 sentetik ecza ele geçirildi: 2 gözaltı | Video 17.01.2025 | 11:30
01:57
02:30
Adana'da operasyonda yakalanan 9 torbacı tutuklandı | Video 17.01.2025 | 10:22
01:05
Şanlıurfa merkezli terör operasyonu: 18 gözaltı | Video 17.01.2025 | 09:27
01:51
Kontrolden çıkan otomobil korkuluklarda asılı kaldı: 1 ölü, 3 yaralı | Video 17.01.2025 | 08:43
00:31
01:07
01:00
Kalp krizi geçiren sürücünün öldüğü kaza güvenlik kamerasında | Video 16.01.2025 | 16:09
02:07
Elazığ’da feci kaza: Motokurye otomobilin altına girdi | Video 16.01.2025 | 15:37
00:52
01:33
Damat katliamında ölen 5 kişi yan yana toprağa verildi | Video 16.01.2025 | 14:58
01:39
02:05
Çocuğunun boğazına bıçak dayayan cani babaya 6,5 yıl hapis talebi 16.01.2025 | 14:53
02:11
İstanbul'da sahte alkol can almaya devam ediyor | Video 16.01.2025 | 14:52
05:15
02:25
Transpaletin altında kalan öğrenci ölümden döndü | Video 16.01.2025 | 14:52
01:37
02:05
Çocuğunun boğazına bıçak dayayan cani babaya 6,5 yıl hapis talebi | Video 16.01.2025 | 14:05