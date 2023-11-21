Drift atarken 2'nci kez alkollü yakalanan sürücüden, “2 bardak içtim” itirafı

Aksaray’da 2. kez alkollü olarak kullandığı otomobille drift atarken polis ekiplerince yakalanan sürücü ehliyetinden olmamak için polis memurlarına uzun süre dil döktü. İçtiği alkolü de itiraf ederek, “2 bardak içtim” diye kendini savunan sürücüye 24 bin 406 TL ceza kesilerek 2 yıl ehliyetine el konuldu.