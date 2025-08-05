Drift atarken kameraya yakalanan sürücü dereye uçtu | Video 05.08.2025 | 10:33 Hatay'da drift atarken cep telefonu kamerasıyla görüntülenen otomobil, bir süre sonra dereye uçtu. VİDEO DEVAM EDİYOR

Gece saatlerinde Samandağ ilçesi Deniz Mahallesi'nde otomobiliyle drift atan sürücü cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. İsmi öğrenilemeyen sürücü, SKODA marka 35 BDB 014 plakalı otomobiliyle kısa bir süre sonra dereye uçtu. İtfaiye ekipleri tarafından araçtan çıkarılan sürücüye sağlık ekipleri müdahalede bulundu. Sağlık durumunun iyi olduğu sürücü ifadesinin alınması için polis karakoluna götürüldü.