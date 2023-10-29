Drift yapan alkollü sürücü otomobiliyle mağazaya daldı, 37 bin lira ceza yedi! Kaza anı kamerada | Video
Alanya ilçesinde otomobiliyle drift yapan genç direksiyon hakimiyetini kaybedince mağazanın vitrinine daldı. O anlar güvenlik kamerasına saniye saniye yansırken, genci araçtan mağaza bekçisi çıkardı. Kazayı görüp yardıma giden bir vatandaş ise karanlıkta iş yeri önündeki sandalyelere takılıp düşerken, 200 promil alkollü olduğu öğrenilen sürücü gözaltına alındı. Sürücüye 37 bin Türk Lirası ceza kesilirken, mağazada ise 50 bin liralık hasar oluştu.
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