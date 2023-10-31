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Düğün dönüşü yoldan geçerken otomobilin çarptığı kadın öldü | Video

Düğün dönüşü yoldan geçerken otomobilin çarptığı kadın öldü | Video

31.10.2023 | 15:46

GAZİANTEP'te düğün dönüşü yolun karşısına geçerken otomobilin çarptığı Cemile Aksoy (72), hayatını kaybetti. Polis, güvenlik kamerasına yansıyan kazanın ardından kaçan sürücünün tespiti için çalışıyor.

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Kaza, dün akşam saatlerinde 75'inci Yıl Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, bölgedeki bir salonda düğüne katıldıktan sonra evine dönmek için yolun karşısına geçmeye çalışan Cemile Aksoy'a, sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen otomobil çarptı. Çarpmanın etkisiyle sürüklenen kadını görenler, durumu 112'ye bildirdi. İhbarla bölgeye gelen sağlık ekiplerinin kontrolünde Aksoy'un yaşamını yitirdiği belirlendi. Aksoy'un cansız bedeni, adli tıp kurumu morgundaki otopsisinin ardından defnedilmek üzere yakınlarına teslim edildi. Polis ekipleri, güvenlik kamerasına da yansıyan kazanın ardından kaçan sürücünün yakalanması için çalışma başlattı.
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