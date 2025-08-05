Düğün pisti boks ringine dönüştü! Öğrencileri, antrenörlerinin düğününe boks eldivenleriyle geldi | Video
Antalya'da geçtiğimiz ay dünya evine giren kick boks antrenörü, oyun havası eşliğinde dans ederken öğrencilerinin eldivenlerle piste girip lapa çalışması yaptırmasıyla hayatının en farklı anını yaşadı.
Uğur Erdem, yaklaşık 1,5 yıl önce tanıştıkları eşiyle 27 Temmuz'da evlenmeye karar verdiklerini belirterek, "Ben kick boks antrenörüyüm, profesyonel hakemim. Avrupa derecelerim var. Eşim sporcu değil ama düğünümüz çok güzel bir atmosferde geçti. Oyun havası oynarken öğrencilerim bir anda etrafımı sardı, hiç konuşmamıştık böyle bir şeyi. Ellerinde eldivenlerle bana lapa getirdiler. Dayanamadım ve teker teker lapa tuttum. Bizim için unutulmaz bir an oldu. Ailelerimiz özellikle eşimin ailesi çok şaşırdı, onlar için de farklı bir gösteri oldu" dedi.
12 yaşından beri boks yaptığını, şu anda 35 yaşında olduğunu ve aktif olarak spora devam ettiğini belirten Erdem, çok sayıda başarılı öğrencisi olduğunu da ekledi.
Eda Erdem ise, "Ben sporcu değilim ama eşimin her zaman arkasındayım. Düğünümüzde böyle bir şey olması çok farklı ve ayrıcalıklıydı. Öğrencileri eşimi çok sever, onu değerli hissettirdiler. Herkese teşekkür ediyoruz" diye konuştu.
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