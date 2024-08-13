Düğünde havaya açan 4 şahıs jandarma tarafından yakalandı | Video
Afyonkarahisar'da gerçekleştirilen bir kır düğünde ellerine aldıkları silahlarla havaya ateş açan 4 şahıs, jandarmanın takibi ile olayda kullandıkları tüfeklerle yakalandı.
Şahıslar görüntülerden tespit edildi.
Olayın ardından harekete geçen jandarma ekipleri düğünde havaya ateş açan şahısların S.D., M.D., A.Ö. ve M.T. olduğu tespit etti. Genel güvenliği tehlikeye sokan 4 şahıs ardından ekipler tarafından gözaltına alındı.
Ekipler tarafından şahısların adreslerine yapılan baskınlarda yapılan aramalarda ise 2 adet av tüfeği, 2 adet kurusıkı tabanca, 35 adet av tüfeği mermisi ve 178 adet kaçak sigara ele geçirildi.
Olayla ilgili başlatılan soruşturmanın devam ettiği bildirildi.
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