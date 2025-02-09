Video Yaşam Düğünde sahne anlaşmazlığı kavgasında sandalyeler havada uçtu | Video
Düğünde sahne anlaşmazlığı kavgasında sandalyeler havada uçtu | Video

Düğünde sahne anlaşmazlığı kavgasında sandalyeler havada uçtu | Video

09.02.2025 | 15:53

Antalya’nın Alanya ilçesinde düğün salonunda sahne anlaşmazlığı yüzünden iki grup kavga etti.

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Olay, Alanya'nın Kestel Mahallesinde bulunan bir düğün salonunda meydana geldi. İddialara göre düğün yapmak için toplanan yabancı uyruklu vatandaşlar, başka bir grubun sahneye çıkmasından dolayı rahatsız oldu. Bunun üzerine düğün sahiplerinden itirazlar geldi. Sahneye çıkan grup ile düğün yakınları arasında sözlü kavga oluştu. Sözlü kavganın ardından iki grup birbirine girdi. Cep telefonu kamerasına yansıyan görüntülerde iki grubun birbirlerine düğün salonunda bulunan sandalyeler ile birbirine girdiği görüntüler yer aldı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Kavgaya karışan kişiler ile ilgili soruşturma başlatıldı.
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