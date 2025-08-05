Düğününe 1 hafta kalmıştı! Kırmızı ışıkta geçen motosikletli hayatını kaybetti | Video
Bursa’da kırmızı ışık ihlali yapan motosiklet sürücüsü, seyir halindeki hafif ticari araca çarptı. Ağır yaralanan sürücü hastaneye kaldırıldı ancak tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Talihsiz gencin bir hafta sonra düğününün olacağı öğrenildi.
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