Video Yaşam Dükkanının önüne park edilen aracın her tarafını böyle çizdi | Video
Dükkanının önüne park edilen aracın her tarafını böyle çizdi | Video

Dükkanının önüne park edilen aracın her tarafını böyle çizdi | Video

11.03.2025 | 11:08

Küçükçekmece’de arkadaşının yanında gelen Birsen Öztimur aracını dükkan önüne yakın şekilde pak edince işi bitip döndüğünde büyük bir şok yaşadı. Otomobilinde çizikler olduğunu gören kadın dükkan sahibinin zorluk çıkarmasıyla aracını bulunduğu yerden bir süre alamadı. Olayı anlatan Birsen Öztimur, "Aracın ön tarafı çizilmiş. Aracın sağına soluna kontrol ettim. Ön kaputun plastiğinin zarar gördüğünü fark ettim dedi.

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Olay, Küçükçekmece Kanarya Mahallesi Bozdoğan Caddesi Saka Kuşu sokak üzerinde meydana geldi. İddiaya göre; arkadaşının iş yerine yardım amaçlı giden Birsen Öztimur, burada arabasını bir dükkanın önüne yakın şekilde park etti. Öztimur gittikten sonra dükkan sahibi ise aracın bulunduğu konumdan rahatsız olup aracın yanına gelip araca baktı. Daha sonra yanında bulunan bir cisimle aracı çizdi. Yoldan kamyonet geçerken tepki çekmemek için çizmeyi bıraktı. Araç geçişi bittikten sonra kaldığı yerden davam etti. Adamın rahat tavırları "pes" dedirtirken, bir süre sonra otomobilinin yanına gelen Birsen Öztimur çizikleri görünce şoke oldu. Arabasını da dükkan sahibinin zorluk çıkarmasından dolayı park ettiği yerden zor çıkardı. Aracını çıkaran kadın karakola giderek şikayetçi oldu.

"KAPUTU AÇTIĞIMDA FARK ETTİM Kİ ARACIN ÖN TARAFI ÇİZİLMİŞ"
Olayı anlatan Birsen Öztimur, "Perşembe günü araba mı park ettim. Arkadaşlarımın yanına yardım etmek için geldim. Park ettiğim yerde arbede çıktı. Karşı taraf 'Buraya park edemezsin' dedi. Araba mı bana vermedi. Sol tarafı plastiklerle kapatmış. Tenekeye çimento koyup duba yapmış vermedi aracı. Arkadaşımdan yardım istedim. Aracı zor çıkardık. Ben konuyu kapattım kendimce. Kaputu açtığımda fark ettim ki aracın ön tarafı çizilmiş. Aracın sağına soluna kontrol ettim. Ön kaputun plastiğinin zarar gördüğünü fark ettim. Şikayet etmek için karakola gittim. 1 ay oldu. Sonuç alamadım. Adam hiçbir şekilde iletişim kurmadı. Başkalarına söylemiş benim raporum var. Mağdurum ben maddi manevi hasarım karşılanmasını istiyorum. Yaptıramıyorum avukat tutamıyorum. Halen arabanın borcunu ödüyorum" şeklinde konuştu.

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