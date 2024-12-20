Dünürler mahkemelik oldu, Adliye'de yumruklar havada uçuştu | Video 20.12.2024 | 16:39 Sivas'ta Adliye'yi birbirine katan dünürler yumruk yumruğa kavga etti. Birçok kişinin yaralandığı kavgada gözaltına alınan 5 kişi tutuklandı. VİDEO DEVAM EDİYOR

Edinilen bilgilere göre Sivas'ta önceki gün dünür olan aileler, Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşma için Adliye'ye gitti. Mahkeme salonu önünde iki taraf arasında çıkan sözlü tartışma sonrası kavga çıktı. Çıkan kavgada taraflardan birçok kişi yaralandı. Kavganın başlamasına sebep olan M.Ş., M.A., M.G., M.G. ve E.G. polis ekiplerince gözaltına alındı. Gözaltına alınan şahıslar yapılan sağlık muayenesinin ardından Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla tutuklama talebiyle Adliye'ye sevk edildi. Şahıslar çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.