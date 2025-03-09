Dünya Kadınlar Günü'nde, AVM'de kadın cinayeti kamerada | Video 09.03.2025 | 08:34 Diyarbakır'ın merkez Bağlar ilçesindeki bir AVM içindeki cafe'ye dışarıdan ateş açılması sonucu bir kadın hayatını kaybetti, 1 kişi de yaralandı. Saldırı anı güvenlik kamerasına yansıdı. VİDEO DEVAM EDİYOR

Edinilen bilgilere göre, Selahattin Eyyubi Mahallesi Urfa Bulvarı üzerinde bulunan bir AVM içerisindeki kahve dükkanına dışarıdan bir kişi silahla ateş açtı. İçeride oturan M.N.Y, ve S.K., açılan ateş sonucu yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından kentteki hastanelere sevk edildi. Durumu ağır olan kadın, sevk edildiği hastanede hayatını kaybetti. Polisin olayla ilgili incelemesi sürerken, saldırı anı güvenlik kamerasına yansıdı.