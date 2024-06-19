Dur ihtarına uymadı, motosikleti bırakıp kaçtı | Video
Bursa'nın İnegöl ilçesinde trafik ekiplerinin dur ihtarına uymayan sürücü motosikleti bırakıp kaçtı. Kovalama sonucu yakalanan sürücüye 31 bin 833 TL ceza yazıldı.
Yapılan incelemede şahsın ehliyetinin olmadığı tespit edildi. Şahsa ehliyetsiz araç kullanmaktan 12 bin 977 TL, tescilli aracı plakasız kullanmaktan 10 bin 917 TL, abartı egzozdan 6 bin 439 TL, dur ihtarına uymamaktan bin 500 TL olmak üzere toplam 31 bin 833 TL ceza kesilirken, motosiklet ise trafikten men edildi. Sürücü F. E. ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.
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