Durakta bekleyen çocuk ve kadına otomobil böyle çarptı | Video

18.10.2025 | 09:49

Düzce’de yoldan çıkan araç durakta bekleyen kadın ve çocuğa çarpmasının ardından 2 katlı evin bahçe duvarına çarparak durabildi.

Kaza D-655 karayolu Sancaklar mevkiinde meydana geldi. Alınan bilgilere göre Akçakoca'dan Düzce istikametine seyir halinde olan E. Y. idaresinde ki 81 AEM 093 plakalı Volkswagen marka hafif ticari araç Sancaklar mevkiinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesinin ardından otobüs durağında bekleyen 12 yaşındaki T.A. ve 43 yaşındaki S. S'ye çarparak bölgede bulunan 2 katlı evin bahçe duvarına çarparak durabildi. Kazada durakta bekleyen 2 kişi ağır yaralandı. Kazada yaralanan 1'i çocuk 2 kişi ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Kaza sebebi ile tek şeritten verilen yol aracın kaldırılmasının ardından normal seyrine döndü.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatılırken, kaza bölgede bulunan bir iş yerinin güvenlik kamerasına an be an yansıdı.

