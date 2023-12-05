Durduk yere kediye keserle saldırdı! O anlar kamerada | Video 05.12.2023 | 16:49 İzmir'in Bornova ilçesinde kaldırımda oturan bir kişi, yolun karşısındaki kediye durduk yere elindeki keserle saldırdı. Yaşanan o anlar sokaktaki güvenlik kamerası tarafından görüntülendi. VİDEO DEVAM EDİYOR

Olay bugün gündüz saatlerinde ilçeye bağlı Osmangazi Mahallesi'nde meydana geldi. Kaldırımda oturan yaşlı bir adam, yolun karşı tarafındaki kediyi görünce bir anda elindeki keserle kediye saldırdı ve vurdu. Neye uğradığını şaşıran zavallı hayvan acı içerisinde kaçtı.Yaşanan o anlar sokakta bulunan bir güvenlik kamerası tarafından görüntülendi. Görüntüde, adamın bir anda kediye doğru yürümesi, elindeki keserle vurması ve acı içerisinde kaçan kedinin peşinden gittiği anlar yer aldı.